Solas

Genre: Rock

Rock Subgenre: Hard Rock

Hard Rock Laufzeit: 49:11

49:11 VÖ: 28. Oktober 2016

28. Oktober 2016 Label: Napalm Records

Napalm Records

Es ist ein sehr schmaler Grad, auf dem THE ANSWER wandeln. Zuerst denke ich, dass es mutig ist mit einem solch psychodelischen/melancholischen Song wie dem Titelsong „Solas“ zu beginnen. Ich hätte eher mit einem wuchtigeren Track begonnen. Aber das nur am Rande.

Je weiter ich mich durch das Album höre umso mehr wird klar: THE ANSWER haben sich entweder zu einer Kehrtwende entschlossen, oder sie haben allen Mut zusammengetragen und die kreativen Grenzen aufgebrochen. Die Augenblicke, in denen der gute alte rifflastige Rock zum Tragen kommt sind recht spärlich gesät. Ich bin hin und hergerissen und bin nicht sicher, ob ich den Mut und die Qualität kombiniert mit der Vielseitigkeit hochjubeln soll, oder ob ich bedauern soll, dass Songs wie „Let Me Standing“ oder „In This Land“ etwas zu kurz kommen. Ich mochte THE ANSWER vor allem, wenn sie einfach mal geradeaus Gas gegeben haben und drauflosgerockt haben. Das Album ist definitiv ein musikalisches Highlight des Jahres und wenn man sich darauf einlässt, entwickelt es sich zu einem Highlight.

ABER, es ist nicht wirklich einfach, weil die Stücke nach der vollen Aufmerksamkeit des Hörers verlangen. Sie verlangen, dass man mit der Vergangenheit abschließt und sich auf das Neue einlässt. Ich sehe zwei „Probleme“, deren Beobachtung sehr spannend werden wird. „Wie gehen die Fans mit dem Album um?“ und „Schaffen es die Nordiren die Fans zu überzeugen, dass man auch an der runderneuerten Ausrichtung Spaß haben kann?“ Es gibt genug Bands, denen ein solcher Kurswechsel in der Ausrichtung (fast) das Genick gebrochen hat. Im Moment überwiegt bei mir eher noch die Freude an einem Album, das nicht so ganz einfach reingeht und trotzdem fasziniert.