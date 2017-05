Shameless

The Filthy 7

Genre: Rock

Rock Subgenre: Glam Rock

Glam Rock Laufzeit: 38:35

38:35 VÖ: 28. April 2017

28. April 2017 Label: RSR Music

Alexx Michael ist mit seiner Partytruppe wieder am Start. In guter, alter Spät-80er-Glam-Metal-Manier schiebt er die Party an. „How the Story goes“ könnte auch irgendwann in den späten 80ern von einer der Bands vom Sunset Strip geschrieben worden sein; – cooler Start in die Scheibe. Der Einfachheit halber schieben SHAMELESS gleich mal ein Cover zu Billy Oceans „Get Out Of my Dreams“ nach. Eigentlich verwunderlich, dass der Song zwar schon öfter gecovert wurde, aber noch nicht von Good Time Rockern. So rockt man sich von Song zu Song. Immer lustig und vergnügt … bis der Arsch im Sarge liegt, wie man bei uns sagt.

Wie gehabt, gibt sich die Erste, 1,5te und zweite Reihe ehemaliger Glamrocker auch diesmal wieder die Klinke in die Hand. Tracii Guns (L.A.Guns), Steve Summers (Pretty Boy Floyd) und Stevie Rachelle (Tuff), sowie Frankie Muriel (King Of The Hill) sorgen dafür, dass „The Filthy 7“ nicht nach einem lauwarmen L.A. Aufguss klingt. Es reiht sich Ohrwurm an Ohrwurm, vom Partyrocker zum Singalong bishin zur Schmachtballade ist alles am Start. Eine richtig gute Glam-Metal-Scheibe mit ordentlichem Sleazetouch.

Während Shameless in Bayern öfter mal die Hütte zum Kochen bringen machen sie sich im Rest der Republik leider sehr rar. Eigentlich schade, denn den Auftritt, den ich mal erleben durfte, vergesse ich so schnell nicht. Also Herr Michael, den Arsch mal bitte wieder in den Ruhrpott bewegen.