Genre: Heavy Metal

Heavy Metal Laufzeit: 39:15

39:15 VÖ: 31. März 2017

31. März 2017 Label: AFM Records

Ich mag es ja, wenn sich Bands in kleinen Schritten verändern. Hier ein wenig an dem Schräubchen gedreht, dort ein wenig an dem Knopf gedreht und da hinten noch einen Schalter umgelegt. Im Großen und Ganzen bleibt es jedoch ähnlich. Man hat nicht das Gefühl in einem komplett neuen Becken zu tauchen, aber doch ist nicht alles wie immer. Das Phänomen beherrschen SINNER hervorragend. Dass dennoch eine Entwicklung stattgefunden hat, merkt man eigentlich erst, wenn man die neue Scheibe mit Scheiben vergleicht, die schon viel älter sind.

„Tequila Suicide“ gefällt mir gut, was aber nicht zuletzt daran liegt, dass ich einfach THIN LIZZY stehe und genau das macht es bei der neuen SINNER einfach. Mat und seine Crew rücken noch ein wenig näher an die Band, für die sie nicht nur offen hörbar einen Faible haben. Hier muss ich dann leider aber auch gleich mal den mahnenden Zeigefinger in die noch nicht aufgebrochene Wunde legen. Es wäre sehr schade, wenn SINNER zu einer Art BLACK STAR RIDER mutieren würden.

Noch ist es nicht soweit, denn „Go Down Fighting“, hat so viele SINNER Trademarks, dass sich jeder Freund und Fan der Band sofort heimisch fühlt. Mit dem Titelsong gibt es gleich einen zweiten SINNER-Song, der mit etwas höherem Tempo an der Schwelle vom Hardrock zum Metal steht. Wie der Opener eine Melodie, die sofort hängen bleibt und einfach richtig Spaß macht. „Road To Hell“ ist dann so ein Song, den ich zuvor angesprochen habe, eine Mischung aus THIN LIZZY und GARY MOORE (Wild Frontier Epoche). „Dragons“ ist dann eine richtig typische Sinner-Nummer, keine Frage. „Battle Hill“ hat mit seinen leicht folkigen Touch dann aber wieder diesen Thin Lizzy-Geist, der mit dem Song durch die eigene Bude weht. Neue Facetten bietet „Sinner Blues“, es passt aber hervorragend und vielleicht ist es grad das nicht Alltägliche, das mich an dem Song so fasziniert. Mit „Why“, „Gypsy Rebels” und “Loud & Clear” wird das Gaspedal dann wieder durchgedrückt, ehe es zum Ende nochmal etwas ruhiger zu geht.

„Tequila Suicide“ ist eines der Sinner-Alben, das man immer wieder gerne auflegt. In der Diskographie nicht DAS Highlight, aber schon ein ganz starkes Album.