Sleazy Roxxx

Topless Suicide

Genre: Rock

Rock Subgenre: Sleaze Rock

Sleaze Rock Laufzeit: 40:11

40:11 VÖ: 21. April 2017

21. April 2017 Label: City Of Lights Records

City Of Lights Records Webseite: zur Webseite

Da sind sie wieder, die Tschechen, die kein Klischee auslassen (und irgendwie hat man immer das Gefühl, ein Augenzwinkern zu erkennen). Seit 2016 existiert der Nachfolger von „Dangerous Obsession“ schon und die Jungs haben ihn über ihre Homepage bzw. über ihren Facebook-Account vertrieben. Nun haben sich City Of Lights also entschieden, auch den zweiten Tonträger in Deutschland zu veröffentlichen.

Man könnte meinen, dass die Jungs schon direkt auf dem Strip in der Gosse gelegen hätten. Die 11 Songs sind zentimeterdick mit dem Straßenstaub der kalifornischen Großstadt bedeckt. Die ersten beiden Songs sind ordentliche Sleazerocker, die jedoch noch ein wenig Luft nach oben besitzen. Auch wenn ich bei „Let´s Rock“ immer wieder überlege an wen mich der Refrain jetzt erinnert, der Song knallt und entwickelt sich zum echten Hit. Schon beim zweiten Chorus reißt man die Faust in die Höhe und singt mit. Von dieser Güte haben die Tschechen dann noch einige Songs auf Lager. „Nymphomaniac“, „Sweet Suffer in Pain“ oder das stark an HARDCORE SUPERSTAR erinnernde „Galaxy Rider“, um nur noch drei weitere Songs zu nennen.

Das Album macht, alles in allem mächtig Spaß. Da ist es völlig egal, ob man hier oder da Parallelen zu existierenden Songs findet. SLEAZY ROXXX haben die nächste Stufe erreicht und ich sage mal einfach ganz dreist. Das Album steckt das neue STEEL PANTHER Album locker in die Tasche. Schade, dass mit „Crystal“ ein Song dabei ist, der bislang gar nicht zünden will.