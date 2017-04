Steel Panther

Lower The Bar

Genre: Fun Metal

Laufzeit: 39:11

VÖ: 24. März 2017

Label: Kobalt

Kobalt Webseite: zur Webseite

Wenn wir das Debüt „Hole Patrol“, damals noch unter dem Namen METAL SHOP außer acht lassen, ist „Lower The Bar“ das vierte Studioalbum. Und wie so oft zu diesem Zeitpunkt streiten sich die Gelehrten, ob STEEL PANTHER nun am Ende sind, ob sich der Gag totgelaufen hat, oder ob sie nun erst richtig Gas geben und zum ganz großen Sprung ansetzen.

Das Problem: „Nimm einem Comedian sein Thema weg und er ist am Arsch.“ Mario Barth ohne Männer und Frauenklischees funktioniert nicht. Ausbilder Schmidt ohne Panzer auch nicht. STEEL PANTHER ohne Unterleibs-Olympiade ist nur halb so “witzig”. Die Frage, ob es sich Glam Metal von Steel Panther mit „normalen“ Texten verträgt, möchte ich nicht beantworten. Naja, während man bei den Hair Metal Bands der 80er und frühen 90er nicht wusste, ob ihr Sex, Drugs and Rock ‘n’ Roll-Image nun ernst gemeint war oder nicht, weiß man das STEEL PANTHER einfach mächtig überdrehen. Es bleibt also alles beim Alten.

Musikalisch ist das leider bei dieser Scheibe sehr extrem ausgefallen. Immer wieder fühle ich mich an alte „Hits“ der Band erinnert. Auch darüber, wie weit man sich selbst kopieren darf, um den Fans der ersten Stunde nicht vor den Kopf zu stoßen und ab wann es einfach nur noch eine (schlechte) Kopie ist, amche ich so meine Gedanken. Und genau auf dieser Rasierklinge balancieren die Kalifornier bei Album Nr. 4. Die absolut unromantische Ballade „That´s When You Came In“ ist da so ein Paradebeispiel. Erst überlege ich, woher mir die Melodie bekannt vorkommt und dann erwische ich mich, wie ich plötzlich einen komplett falschen Text singe, weil ich gedanklich grad bei „Bukkake Tears“ bin. Dieses Phänomen tritt, wenn auch nicht so extrem wie hier, öfter auf. Es wäre nicht wirklich schlimm, wenn die Songs wenigstens weiterhin die absolute Hitqualität hätten. Und genau da hakt es bei „Lower The Bar“. Es gibt auch nach dem dritten und vierten Hördurchgang keine herausragenden Hits, keine Ohrwürmer (und nichts was man sich komplett durchhören kann).

„Lower The Bar“ klingt, auch wenn es sich jetzt böse anhört, nicht nach „Lass uns die nächste Party feiern, weil wir grad Bock drauf haben!“, sondern „Auf dem Kalender steht Party machen, also ziehen wir uns ein paar Drinks rein und versuchen gut drauf zu sein!“ Schon bei „All You Can Eat“ rümpften einige Altfans etwas die Nase, wobei ich „Party Like Tomorrow…“, „Gloryhole“ und „The Burden Being Wonderful“ noch richtig stark fand. Ihr merkt, ich tue mich mit einer Bewertung schwer, weil ich diese Art von Musik mag und weil man so richtig schön abtauchen kann. Auf der anderen Seite stelle ich mir immer wieder die Frage, was „Lower The Bar“ hat, das nicht mindestens 20 andere Genre-Scheiben genauso oder sogar besser gemacht haben.

Am Ende muss ich sagen, dass „Lower The Bar“ kein Totalausfall ist, aber mindestens genauso weit entfernt davon ist ein echter Hingucker zu sein.