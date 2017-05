Stormhammer

Welcome To The End

Genre: Power Metal

Power Metal Laufzeit: 64:46

64:46 VÖ: 24. März 2017

24. März 2017 Label: Massacre Records

Massacre Records

Ich finde es schön mal wieder Musik/Metal abseits der typischen Trends zu hören. Kein Vintage Rock, keine Versuche nach 80er Metal der Anfangstage zu klingen. Okay, STORMHAMMER legen mit „Welcome To The End“ ihr sechstes Album vor. Gegründet wurde die Band 1993 und da gab es den ganzen Schnickschnack nicht.

STORMHAMMER spielen Power Metal made in Germany, so wie man ihn eben zu dieser Zeit spielte. Keine Frage, dass die damals schon großen deutschen Bands hier Pate standen. Frühe BLIND GUARDIAN, dazu ein wenig GRAVE DIGGER, ACCEPT usw. Vor allem Parallelen zu BLIND GUARDIAN findet man immer wieder, das mag daher kommen, dass STORMHAMMER gerne in die melodische Speedmetal-Richtung gehen und auch vor ein paar thrashigen Einsprengseln nicht zurückschrecken.

Soviel zu den Grundlagen. Weiterhin kann man feststellen, dass die Münchner einen Teil ihrer Hausaufgaben erledigt haben. Eilte ihnen zuletzt der Ruf voraus Stückwerk abzuliefern, und dass den Alben der rote Faden fehle, so kann man das diesmal nicht behaupten. „Welcome To The End“ läuft ordentlich durch. Keine Stolpersteine, leichte Geschwindigkeitswechsel, alles okay. Die Melodien passen, gehen gut ins Ohr, aber, und da sind wir bei einem kleinen Nachteil, können sich da nicht so wirklich festsetzen. Genau hier liegt insgesamt auch der Hase im Pfeffer. Ich würde sagen STORMHAMMER liegen irgendwo zwischen Bands wie MYSTIC PROPHECY, die regelmäßig richtig geile Alben rausbringen, und denen der Erfolg irgendwie doch verwehrt bleibt und Bands wie MAJESTY, die ihr Stammpublikum haben, aber aus irgendwelchen Gründen um Anerkennung kämpfen müssen.

„Welcome To The End“ ist eine ordentliche Scheibe für den Underground. Vergleicht man die Scheibe mit BRAINSTORM, MYSTIC PROPHECY, so muss man feststellen, dass es der Band so ein wenig an Ausstrahlung fehlt und auch qualitativ erreicht man noch nicht das Maximum. STORMHAMMER machen für mich den Eindruck, dass diese Songs live richtig reinknallen. Derjenige der häufiger mal auf Undergroundkonzerten vertreten ist, kennt folgende Situation. Man kauft im Überschwang der Gefühle nach dem Gig die Scheibe, und wenn man sie zu Hause auflegt, ist die ganz große Magie weg. Deshalb leider nur Durchschnitt, den der Fan dieser Musik aber trotzdem mal antesten sollte.