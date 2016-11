Testament

Brotherhood of the Snake

Genre: Thrash Metal

Genre: Thrash Metal
Laufzeit: 45:26

VÖ: 28. Oktober 2016

Label: Nuclear Blast

Webseite: zur Webseite

Sie haben 2016 alle geliefert! Egal ob ANTHRAX, MEGADETH, DEATH ANGEL. Die großen, alten Thrasher haben ihre Fans nicht enttäuscht und zum Teil fast wieder an die große Zeit angeknüpft. Fast, denn mit der Erfahrung geht automatisch etwas von der jugendlichen Frische verloren. Geschadet hat es den alten Helden indes nicht.

TESTAMENT waren also schon so ein wenig im Zugzwang, wenn man nicht von den langjährigen „Weggefährten“ belächelt werden wollte. Nein, TESTAMENT liefern, wenn „Brotherhood of the Snake“ auch an der ein oder anderen Stelle etwas auf Nummer sicher geschrieben klingt. Macht nichts, ganz im Gegenteil, grade durch diese Teile fühlt man sich im Album sofort heimisch. Und obwohl das Album so vertraut klingt, und TESTAMENT schon mit den letzten beiden Alben überzeugen konnten, habe ich nicht das Gefühl, dass sie sich selbst kopieren oder dermaßen im eigenen Saft schmoren, dass es langweilig wird. Im Gegenteil TESTAMENT zeigen hier den vielen Nachwuchs-Thrashern, die uns mit ordentlichen Alben eine Freude bereitet haben, was der kleine, aber feine Unterschied zwischen ordentlich/gut und erstklassig ist!

„Brotherhood of the Snake“ hat es bei mir schnell in die Dauerrotation geschafft. „Brotherhood of the Snake“ drückt einen förmlich an die Wand, sorgt immer wieder mit kurzen, langsameren, melodischen Teilen für Zeit zum Luftholen, ehe die Bay-Area-Thrasher einen wieder mit voller Wucht an die Zimmerwand hämmern. Bei Bands wie TESTAMENT muss man sich natürlich fragen, wo das neue Werk einzuordnen ist. Ich will da gar nicht in die Vergangenheit abschweifen (wobei 4 Jahre schon eine lange Zeit im Musikgeschäft sind)

„Brotherhood Of Snake“ reiht sich nahtlos an die letzte Veröffentlichung an, ohne dabei ein lascher Aufguss zu sein. Ich glaube für 2016 sind die Thrash-Alben der großen, alten Helden durch. Ich freue mich schon auf Testament 2017, nachdem sie bei ihren letzten Auftritten ja auch endlich mal einen richtig guten Sound hatten.