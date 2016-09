Maleficence

Realms of Mortification

Loading... Loading...

Genre: Thrash Metal

Thrash Metal Laufzeit: 10:42

10:42 VÖ: 06. Mai 2016

06. Mai 2016 Label: Blood Harvest

Blood Harvest Webseite: zur Webseite

Alle Achtung, hier wird der nichts ahnende Hörer/Schreiber am Kragen gepackt und durch den Ring geboxt bis der Ringrichter mit dem Revolver dazwischengeht.

Die belgischen Höllenthrasher MALEFICENCE sind mit einer vor Kraft strotzenden EP zurück, auf der von Anfang bis Ende ein riesiger, dampfender Haufen Satansdung aufs Tempolimitschild gesetzt wird. HAVOK und Konsorten sind zumindest vom Tempo her ein guter Referenzpunkt, an den sich in den rasanten knapp elf Minuten gehalten wird. Wenn man mal von dem etwas irreführenden Intro mit Windheulen und Dämonengesabbel absieht gibt´s beim Opener die volle Thrashmetal-Dresche mit Halswirbelverschleiß-Riffs, wirbelnden Karpaltunnel-Soli und ganz leichtem Melodic-Blackmetal-Einschlag. Das Quintett zeigt aber nicht nur, dass es zu Headbanging der rüpelhaften Sorte im Stande ist, sondern sucht seine Riffs mit Bedacht aus.

Zum Stehen kommt die organische, mit ordentlich Punch versehene Produktion erst nachdem uns Track zwei namens Mortification and Beyond mit seinen eingängigen Riff und kraftvollen, dreckigen “Ugh!”-Rufen vor die Tür des JUZ befördert hat. Dieser dreckige Groove trieft auch aus sämtlichen Ecken und Ritzen. Die zwei Songs sind leider zu schnell vorbei und hinterlassen einen mehr oder weniger unbefriedigt und mit Spannung im Halswirbelsäulenbereich zurück. Ein Album mit 28 Minuten Spielzeit aufwärts sollte endgültig Aufschluss darüber geben, ob die Brüsseler nachhaltig vernichten können, oder nur ein Strohfeuer bleiben.

Unterm Strich liefern MALEFICENCE unbändigen Qualitäts-Thrash ab.



Line-Up:

I. Witchfucker – Bass

Alkhöloikh – Schlagzeug

Disgusting Semen – Gitarre (lead)

Destroyer G. – Gitarre (rhythm)

Nekrozotar – Gesang

Tracklist:

1. Pyre of Penitence

2. Of Mortification and Beyond