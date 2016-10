Thrash'em Down

Decline Of Fraternity

Genre: Thrash Metal

Thrash Metal

VÖ: 01. Juli 2016

Label: Self-released

Webseite: zur Webseite

Zwei Jahre ist es bereits her seit sich diese vielversprechenden Newcomer im Bereich des gepflegten Geprügels mit dem ersten Demo zu Gehör brachten. Die Fünf aus dem sachsen-anhaltinischen Magdeburg bereichern uns nun mit einem weiteren Output, einer EP die sich als Vorbote zur ersten, voraussichtlich im nächsten Jahr erscheinenden Langrille versteht.

Einiges hat sich getan, die Mannschaftsaufstellung erfuhr ein paar Änderungen, vor allem im Bereich der Saiteninstrumente, die neuen Gesichter an Bass und Gitarren tragen die Namen Rick, Daniel und Lukas. Darüber hinaus wurde die Bühnenerfahrung konsequent ausgebaut, als Vorband von Größen wie Sepultura und Eisregen zu spielen ist sicher nicht jedem Newcomer vergönnt, ein klarer Beleg für die Klasse dieser jungen Band, deren Bühnenpräsenz und Spielfreude auch so manchem “alten Hasen” in nichts nachsteht.

Dass man sich nicht auf den Lorbeeren ausgeruht hat die das Demo bereits in nicht unerheblichen Dosen einheimsen konnte wird nicht erst nach intensivem Hören offenbar, bereits der Opener “Resurrection” erfreut mit abwechslungsreichem Gitarrenspiel und einem Marc am Mikro, der sich die Seele aus dem Leib schreit.

Am besten taugt mir persönlich der dritte Streich auf vorliegender EP, betitelt “Insane”, auf welchem das Quintett das konstant hohe Tempo stellenweise noch einmal zu steigern weiß, gleichzeitig aber auch geschickt mit dem Bremspedal spielt und der anfänglichen Raserei mit getragenen Mid-tempo parts Paroli bietet. Außerdem kommt Marcsens Stimme kommt auf keinem anderen Track besser zur Geltung und zeigt beeindruckender ihre Variabilität zwischen Geschrei und Growling.

Der finale Song “Heavy Rain” dehnt sich dann – thrashuntypisch – auf mehr als 11 Minuten aus und zeigt eine ganz andere musikalische Seite der Band. Doomschwanger walzt der Track sich ins Bewusstsein, zementiert in seiner monolithischen Urgewalt durch schwere, repetitive Gitarrenriffs und schleppende Drums.

Thrash’em down wissen noch immer genau, wie Gehörgänge zu putzen sind, die Wahl der Werkzeuge wurde jedoch variabler, verglichen mit dem 2014er Demo ist “Decline Of Fraternity” ein deutlicher Schritt nach vorn, der die Band in einer erweiterten Bandbreite ihres Könnens präsentiert und Bock macht auf das angekündigte Album. Einzig der Sound bleibt – abermals – leicht hinter den Erwartungen zurück. Hier bleibt zu hoffen dass für die LP Aufnahmen ein gescheites Studio zur Verfügung steht, das dem Sound von Thrash’em Down zu der Durchschlagskraft verhilft die er verdient hat.

Starke EP, starke Songs. Bitte mehr davon!