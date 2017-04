TwentyDarkSeven

Momentum

Loading... Loading...

Genre: Rock

Rock Laufzeit: 62:16

62:16 VÖ: 10. März 2017

10. März 2017 Label: Metalopolis

Metalopolis Webseite: zur Webseite

Wenn ich mich nicht komplett irre, hatte ich bei der Rezension zur ersten Scheibe „Roar“ die Meinung vertreten, dass der Name beim Aufstieg auf den Rockolymp eher hinderlich ist. Okay, die Verkaufszahlen waren nicht so prächtig, aber der Name hat Wiedererkennungswert und so wollte ich natürlich wissen, wohin die Reise bei dieser Band gegangen ist, zumal Marcus Jürgens, seines Zeichens Frontmann und ehemaliger Sänger von BRAINSTORM und PUMP nicht mehr an Bord ist.

Nun zuerst wurde die komplette Rhythmusgruppe ausgetauscht und ein zweiter Gitarrist angeheuert worden ist. Die alte Rhythmusgruppe war mir jetzt nicht so präsent und die neue? Die macht ihren Job. Sie macht ihn gut, ohne dabei spektakulär zu wirken. Die Hinzunahme des zweiten Gitarristen tut der Band gut. Irgendwie ist ja jeder so ein wenig geprägt durch die Bands, mit denen er den Einstieg zur harten Musik gefunden hat. Bei mir waren es Iron Maiden, Scorpions und Accept … genau, alle Bands mit 2 Gitarristen und so haben Bands mit 2 Gitarristen schon mal gleich einen kleinen Vorteil. Musikalisch hat die Band etwas am Härteknöpfchen gedreht und liegt so zwischen Hard Rock und Melodic Metal aus deutschen Landen. Manchmal frag man sich ja, was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Da liest man in einer Rezension den Vergleich zu SINNER und schon hat man das Gefühl, dass „Shotgun Heart“ auch aus der Feder von Mat Sinner stammen könnte. Man liest den Namen VICTORY und „Through Hell And Back“ könnte auch aus der Zeit der Band mit Herman Frank/ Tommy Newton und Fernando Garcia stammen. Vielleicht ist es auch Zufall, denn die Band versucht schon ihren eigenen Sound zu finden. Sagen wir mal so, derjenige, der die Musik der beiden deutschen Urgesteine mag, wird „Momentum“ auch mögen.

„Momentum“ hat mir schon vom ersten Ton an gefallen. Es ist eine Scheibe, die nicht langweilig wird, die man aber auch nicht permanent hören möchte. Für Wertungen im oberen Drittel fehlen mir ein wenig die potentiellen Hits. Die Songs, die einen dazu bewegen die Scheibe immer wieder gerne aufzulegen fehlen leider.