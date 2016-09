Twilight Force

Heroes of Might And Magic

Genre: Symphonic Metal

Symphonic Metal Laufzeit: 47:41

47:41 VÖ: 09. September 2016

09. September 2016 Label: Nuclear Blast

Wer nicht hören will, muss … Ja ja, ich wusste es wieder besser, und weil ich ja Bands wie SABATON, POWERWOLF oder auch DRAGONFORCE mag, die aufgrund ihrer Melodien ja gerne verlacht werden, habe ich auf die Kritik in den Printmedien die Sache mit dem dicken Haufen gemacht und mir das Teilchen mal zum Anhören runtergeladen.

Dreieinhalb Minuten fühlte ich mich bestätigt! Toller Symphonic Power Metal von einer Band, die vielleicht ein wenig zu lange DRAGONFORCE ausgesetzt wurde aber sonst … und dann kommt es plötzlich! Ja, ist denn heut´ schon Weihnachten? Habe ich mich aus Versehen in den Intercity nach Disneyland gesetzt? Warum dringen aus heiterem Himmel die Melodien von Cinderella (nicht der Band) und all den Disney-Helden durch den Kopfhörer und verschandeln meinen Metal? Nein, „Powerwind“ hat den gleichen Effekt. Anstatt tapfer gegen Drachen anzukämpfen, habe ich das Gefühl, mit Peter Pan durch die Gegend zu fliegen. Dritter Song „Guardians Of The Sea“ aha … jetzt also mit Piratengedängel… Sorry Leute, meine Nerven! Ohne diese zuckersüßen Klimpereinlagen und ohne diese kitschige Disneystimmung, die hier erzeugt würde, wäre ich mit TWILIGHT FORCE gut klargekommen, aber so!

Wenn euch DRAGONFORCE zu hart, RHAPSODY OF FIRE noch nicht kitschig genug ist und ihr eure Zuckerwatte am liebsten mit Zuckerguss genießt, dann tut euch „Heroes Of Might And Magic“ an.

Es tut mir wirklich leid, normalerweise höre ich mir eine Scheibe komplett an, aber hier ist auch im dritten Anlauf nach dem dritten Lied endgültig Sabbat. Beim besten Willen kann ich hier auch keine Objektivität mehr walten lassen. 3 Punkte … das bringt selbst mich an meine Grenzen.