Vain

Rolling With The Punches

Genre: Rock

Rock Subgenre: Sleaze Rock

Sleaze Rock Laufzeit: 38:35

38:35 VÖ: 28. April 2017

28. April 2017 Label: Music By Mail

Music By Mail

Etwas fickerig war ich schon, als ich gesehen habe, dass heimlich, still und leise ein neues Album der Sleazer VAIN in die Läden kommen soll.

Für mich ist die Band eine der unterbewertesten Bands des Genres. Schon allein, weil Davy Vain immer den Mut hatte, sich ein wenig von den anderen Bands zu unterscheiden. Das 89er Debüt ist für mich immer noch DAS Aushängeschild. Es gibt nicht viele Alben mit einer dermaßen hohen Hitdichte, die sich auch 28 Jahre nach Erscheinen nichts von ihrer Kraft verloren haben. Zeit gelassen haben sich VAIN schon immer bis zur VÖ des nächsten Albums und so sind seit dem Vorgänger „Enough Rope“ schon wieder 6 Jahre ins Land gezogen. Zuviel um die Band nochmal ganz nach vorne zu bringen, aber der Fan freut sich, dass er ein ausgearbeitetes Album bekommt. Keine halben Sachen!

Was hat sich getan? Zunächst einmal bleibt die Ausrichtung gleich. Keine Experimente, die da nicht hingehören und dennoch unterscheidet sich „Rolling With The Punches“ vom Vorgänger. Es ist, wie der gute Freund der zu Besuch kommt, bei dem man aber merkt. „Huch, der hat sich aber verändert.“ Die Songs laden allein von der Melodieführung zum Mögen ein. Bei den Vocals verzichtet man aber in weiten Teilen auf den ganz großen Hit. Keine Singalongs bis zum Geht-nicht-mehr und auch der Refrain, den man noch bis spät in die Nacht vor sich hinträllert, gibt es nicht wirklich. Was bei Konzerten vielleicht zum Bumerang werden kann, tut der Scheibe gut.

„Rolling With The Punches“ ist die etwas andere Sleaze-Scheibe. Eine Scheibe, die man sich etwas mehr erarbeiten muss, bis sie so wirklich zündet. Damit werden sich einige schwer tun. Ich bin mir noch nicht so wirklich schlüssig, ob dieses leicht Sperrige Einfluss auf die Langzeitwirkung hat. Am Besten ihr vergesst vor dem ersten Hören „No Respect“ und Co.