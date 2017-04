Vendetta

5th

Genre: Thrash Metal

Thrash Metal Laufzeit: 39:30

39:30 VÖ: 24. März 2017

24. März 2017 Label: Massacre Records

Wären VENDETTA nicht plötzlich wieder auf der Bildfläche erschienen, ich hätte sie nicht vermisst. Ich erinnere mich noch, dass das Debüt „Go And Live … Stay And Die“ 1987 für einige Aufregung gesorgt hat, aber nach „Brain Damage“ verschwand die Band auch wieder in der Versenkung. Seit 2000 ist man nun wieder aktiv. Von der Urbesetzung ist jedoch nicht mehr viel übrig und mit den Longplayern „Hate“ und „Feed The Extermination“ wurde der ursprüngliche 80er-Sound der Moderne preisgegeben. Vielen Bands wird an dieser Stelle vorgeworfen dem Trend hinterherzulaufen und in nicht wenigen Fällen kommen diese Bands den berühmten Schritt zu spät. Ich will mir nicht anmaßen festzustellen, ob die Bayern das machen, was sie am liebsten mögen, oder ob sie sich von anderen Bands inspirieren lassen haben.

Mit „5th“ geht es wieder zurück zu den Wurzeln. Das Album klingt nach Thrash/Speed Metal der späten 80er. Aggressiv mit einer guten Portion Melodie. Ich mag diesen Sound. Mario Vogel ist zwar noch nicht der melodische Vokalakrobat, allerdings beweist er auf „5th“, dass er eben nicht nur shouten kann. Kommen wir zurück zur Eingangsthese. Ich stelle mir die Frage „Hätte ich dieses Album vermisst?“ Ich glaube nicht, aber jetzt wo es erschienen ist, muss ich sagen:“ Die “alten” Herren haben noch Bock auf Metal. Es scheint für sie ein Hobby zu sein (sonst hätte man sich zwischen Album vier und fünf nicht 6 Jahre Zeit gelassen).

Wenn man auf Speed/Thrash mit kleinen progressiven Einsprengseln steht, wird man mit “5th” ordentlich bedient.