Wolfpakk

Wolves Reign

Genre: Heavy Metal

Heavy Metal Laufzeit: 57:00

57:00 VÖ: 28. April 2017

28. April 2017 Label: AFM Records

Mark Sweeney und Michael Voss lassen ihr Wolfsrudel wieder los!

Alle Gäste, die sich dem Rudel angeschlossen haben aufzuzählen würde, die Rezension unendlich ausufern lassen, deshalb suche ich einfach mal ein paar der illustren Gäste raus. Am Mikro haben wir u.a. Biff Byford (Saxon), Ronnie Atkins (Pretty Maids), Claus Lessmann (Ex-Bonfire, Phantom V), Danny Vaughn (Tyketto). Die Sechssaiter wurden u.a. von Chris Holmes (Ex-W.A.S.P.), George Lynch (Ex-Dokken, Lynch Mob), Brad Gillis (Night Ranger) bedient. Der Tieftöner stammt von A.R. Pell Urgestein Volker Krawczak, Rudi Sarzo (Ozzy Osbourne), Marc Lynn (Gotthard). Alex Holzwarth (Avantasia) und Gereon Homan gerben die Felle.

Spannend ist dabei, dass es den beiden Protagonisten auch im nunmehr vierten Anlauf wieder gelingt, die Songs so zu verpacken, dass sich eine runde Sache ergibt. Es gibt Songwriter, die es schaffen Hunderte oder Tausende von Hits zu schreiben. Erkennen tut man letztendlich den Komponisten, nicht aber den Interpreten. In meinen Augen schaffen es richtig gute Songschreiber, den Musikern, die Songs auf den Leib zu schneidern. „Blood Brothers“ hätte auch in Zusammenarbeit mit Saxon entstehen können. Nicht, dass es ein billiges Rip off ist. Nein, aber es passt halt 100% auf Biff Byford. Manchmal bin ich echt überrascht, wie gut, gewisse musikalische Sprünge funktionieren. Normalerweise geht der Wechsel von schweren getragenen Songs („Wolves Reign“) zu einem locker beschwingten Rocker wie „No Remorse“ ziemlich fies in die Hose. Hier funktioniert der Sprung.

Ich gebe zu, dass ich ganz gerne mal solche All Star Projekte, Rock bzw. Metal Opern/ Musicals oder wie auch immer man dieses nennen will, höre. Ich gebe aber auch zu, dass es oft nur die vertretenen Musiker und vor allem Sänger sind, die am Ende noch die Faszination ausmachen. Bei WOLFPAKK ist das anders. Hier macht die Musik Spaß, die Scheibe ist ein vollendetes Ganzes und die Gäste sind das Sahnehäubchen auf einem tollen Produkt.