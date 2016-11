Seit der letzten Flashreview-Attack sind einige Hektoliter Bier durch mein System geflossen, sowie noch mehr Wasser Elbe und Ruhr hinunter. Was ist zwischenzeitlich geschehen? Weltgeschichtlich gibt es die ein oder andere Randnotiz. Hamburgs Elbphilharmonie ist fertiggestellt worden, ein sprechendes Toupet verhilft jedem Redneck bald zu einem eigenen Swimming Pool randvoll mit BBQ-Sauce und das saftige Grün des Sommers ist dem ehrenvollen Herbtsgelb gewichen. Was das Personal angeht, so ist Schriftsteller Tcherno Bill nun in eine vollends verstrahlte Gegend gezogen. Die Flashs beginnen dunkel, hellen sich aber unerwartet bald auf und führen uns schlussendlich wieder einmal ins Licht …

SEVENTH XUL – Quilophotic Rites of Death

Iron Bonehead Productions | bereits erschienen | 11:04 Min.

Die Eisernen Knochenköppe haben mit der “Quilophotic Rites…” eine Scheibe wiederveröffentlicht, die verglichen mit den sonstigen Releases geradezu überproduziert wirkt. SEVENTH XUL war ein kurzlebiges Projekt der beiden Masterminds Acherontas (ACRIMONIOUS, ACHERONTAS, STUTTHOF) und N.e.c.r.o. (BURIAL HORDES). Seite A verbirgt den Track “Sitra Ahra”, das uns mit seiner Unheil verkündenden Leadmelodie sofort am Wickel hat. Ansonsten versteckt sich nicht viel Erwähnenswertes hinter dem Track. Dafür sind die Tremoloriffs zu vorhersagbar und glatt. Das Problem der Platte wird schon hier deutlich. Die beiden Herren strotzen vor musikalischer Kompetenz und wissen was sie tun. Das Resultat sind auf den Punkt genau eingezimmerte Hassbolzen, von denen es mehr Exemplare gibt als … lassen wir das einfach. “Serpent´s Divinity” auf Seite B hat dagegen ein bisschen mehr von dieser ritualistischen Schmerzbefreitheit zu Beginn in petto, jedoch schwenkt der Track ziemlich bald in die Richtung von BEHEMOTH zu Zeiten der “Demigod”. Alles gut und schön. Handwerklich kann und will ich nicht meckern, das Drumming von N.e.c.r.o. ist auf den Punkt und brutal und alles mögliche. Was schlichtweg fehlt ist ein Statement, wegen dem ich mir die Scheibe, auch wenn es nur eine Single ist, nochmal anhören sollte.Verpufft trotz oder grade wegen seiner durchschlagskräftigen Produktion.

5/9

Tcherno Bill

Narnia – Narnia

Narnia Songs/Alive | September 2016 |

Aufgelöst 2010 – Reunion 2016. Es scheint so, als wenn Metal nicht nur die Hörer süchtig macht, denn allein am Geld kann es nicht liegen. Bands der Größenordnung von NARNIA bekommen das Geld, das sie in Form von Arbeit, Zeit und anderen Kosten in das Projekt stecken niemals wieder heraus. Also, der nächste Anlauf und die 7. Christen-Power-Metal-Scheibe aus Schweden.

Jönköping liegt in Südschweden und deshalb klingen NARNIA auch weiterhin wie eine Mischung aus schwedischem und dänischem Melodic Metal. Carl Johann Grimmark ist neben NARNIA auch noch Gitarrist bei SAVIOR MACHINE und bei BOB ROCK, sodass man auch hier einige Parallelen findet. Wer Spaß an melodischem Power Metal der späten 80er und frühen 90er hat und neben Melodie und erstklassigen Refrains auch auf ausgefeilte Instrumentalparts, die jedoch nie ausufern, steht, ist mit dem 7. Werk NARNIAs sehr gut bedient.

Warum sind NARNIA nicht durchgestartet und warum habe ich die Befürchtung, dass es auch mit NARNIA nicht zum großen Wurf reicht? Es fehlt das gewisse Etwas. Es fehlt DER Hit auf der Scheibe, der Knaller, der das Lauffeuer mit dem Namen NARNIA in Gang setzt. Trotzdem eine sehr ordentliche Scheibe.

6/9

Frank

Dirkschneider – Live – Back To The Roots

Oktober 2017 | AFM Records

Mit dem Erfolg seiner Tour hatte Udo Dirkschneider so wohl nicht gerechnet. Die Idee künftig ACCEPT-Songs aus den U.D.O. Shows zu lassen und stattdessen sowas wie eine „Goodbye to Accept Songs“-Tour zu starten, klang gut! Damit, dass die Hallen so häufig ausverkauft sind, hat keiner gerechnet. Jeder, der am Spektakel teilgenommen hat, war restlos zufrieden. Udo wirkte agil und gut drauf wie lange nicht mehr. Er hatte sichtlich Spaß an den „ollen Kamellen“. Und das Publikum zog mit. Ein Abend für … ja wirklich für die Ewigkeit? Nach dem Tourerfolg kommt jetzt eine Live-Scheibe (nicht nur) für alle, die dabei waren und anschließend setzt sich der Tross ein weiteres Mal in Bewegung! Tja, und wer weiß, wie es weitergeht? Vielleicht hat Udo an DIRKSCHNEIDER soviel Spaß, dass er mit dem Projekt in unregelmäßigen Abständen auf diversen Festivals auftaucht. Getreu dem Motto „Sag niemals nie“. Es wäre zu hoffen, denn der Abend war und die CD ist wirklich Bombe. Kommen wir zum Tonträger! Was soll man sagen? Die Show ist komplett auf dem Tonträger, alle Hits von „I ´m a Rebel“ bis „Monsterman“ sind versammelt und sogar einige Stücke, die man lange nicht mehr gehört hat. Die Tour war ein Muss für alle ACCEPT-Fans der ersten Epoche. Diese Doppel-Live-CD ist so gesehen auch ein Pflichtkauf. Ja, es ist richtig die Flut an Live-Scheiben ist kaum mehr auszuhalten. Deshalb sollte man sich auf die besonderen Scheiben konzentrieren! „Live – Back To The Roots“ ist so eine Scheibe. Einfach nur geil! Lässt keine Wünsche offen, deshalb zum ersten Mal, seit ich bei Disctopia bin – volle Punktzahl.

Punkte: 9

Frank

Crobot – Welcome To Fat City

Nuclear Blast | 23.09.2016

Da ist er nun, der erwartete Drittling der Jungs aus Pottsville, Pennsylvania. Jung, frisch und schon so hochgehandelt. Mit dem in Eigenregie aufgenommenen „The Legend of The Spacebornkiller“ erspielte man sich Vorschusslorbeeren, die auf das Europa-Debüt nicht immer zutrafen. „Something Supernatural“ überzeugt die Freunde des Vintage Rocks, musste sich – wie einige andere Bands des Genres auch – die Kritik gefallen lassen etwas zu gleichförmig zu sein. 2 Jahre und viele, viele Gigs später, heißen uns die Jungspunde „Willkommen in Fat City“. So richtig wohl fühlt man sich hier jedoch nur, wenn man seinen Vintage richtig schön dreckig, speckig und staubig mag. Ein Pluspunkt für die Scheibe. Das wirkt schon roh und trotzdem authentisch. Wie gehabt fließen Blues und Funk, ein bisschen Southern Rock ein und hin und wieder weht ein Hauch von Alternative/Grunge der 90er durch die gute Stube. Klingt abwechslungsreich, ist es aber leider nicht über die gesamte Spielzeit. Ähnlich wie die zeitnah erschienene ALTER BRIDGE-Scheibe schleicht sich bei mir das Gefühl ein, dass ich abschalte und die Musik nur noch so nebenher dudelt. Trotz der Fähigkeiten, die man der Band nicht absprechen kann und trotz der Energie, die die Platte hat, fehlt etwas. Das Etwas, das einen bei der Stange hält, dieser Aha-Effekt. Möglicherweise sehen es bedingungslose Alternative Rock/Vintage Rock Fans anders, aber für mich wird es spätestens nach der ersten Hälfte der Platte zu zäh.

CROBOT ist etwas für diejenigen, die den 90er Shoegazern nachtrauern, die meinen jede Vintage-Scheibe haben zu müssen oder Leute, die noch nicht genug haben. Die Vorschusslorbeeren sind im Fall CROBOT wohl leider eeine zu große Hypothek. Durchschnitt.

Punkte: 5

Frank

Hartmann – Shadows & Silhouettes

30.09.2016 | Pride & Joy

Vier Jahre sind vergangen seit Oliver Hartmann „Balance“ herausgebracht hat. Normalerweise ist dass der Punkt an dem man den Zeigefinger erhebt und spricht:„Ihr kennt den Namen vielleicht nicht, aber die Stimme ist den meisten wohlbekannt.“ Spätestens seit AVANTASIA durchgestartet und regelmäßig auf den Bühnen des Landes zu sehen sind, ist aber auch der Name Oliver Hartmann ein Begriff. Dass er ein Meister seines Faches ist, braucht man keinem zu erklären, und dass er bei seiner Band Hartmann keine Dilettanten anstellt auch nicht. In meinem Hinterkopf ist das Projekt HARTMANN immer noch als „Schöne Unterhaltungsmusik ohne besonderen Tiefgang und ohne Nachhaltigkeit“ abgespeichert. Eine der Hundert AOR-Bands, die es immer wieder versuchen, aber irgendwie nicht den Dreh bekommen ihrer Band/ihrem Projekt ein Gesicht zu verpassen. „Shadows & Silhouettes“ ist nun nicht ein Feuerwerk der AOR-Hits! Kein ASIA Hit-Album der Marke „Asia“, kein „Astra“, kein SURVIVOR und auch kein FOREIGNER, dafür aber richtig viel Gefühl. „Shadows…“ ist sicher auch nichts für Freunde harter Rockmusik, sondern eher für diejenigen, die sich gerne mal fallenlassen und eine Scheibe genießen. Sind die beiden Opener noch eher poprockig, so wird das Album mit zunehmender Spielzeit ruhiger und geht schon eher in die Richtung „Westküsten-AOR“ („When Your Mother Was A Hippie“).

Tolle Stimme, tolle Musiker, tolle Melodien, aber leider leidet HARTMANN etwas unter dem BON JOVI-Syndrom! Zu viel Ballade, zu viel Poprock und zu wenige Abgehnummern. Ein paar Wachrüttler hätten der Scheibe gut getan. Trotzdem zum abschalten und genießen, bei einem Gläschen Rotwein und einer Zigarre genau das Richtige.

Punkte: 6

Frank

OPETH – Sorceress

Nuclear Blast | bereits erschienen

Ich habe lange überlegt, wie ich die Scheibe besprechen soll. Im Prinzip kann man nur zwei Möglichkeiten wählen. Entweder man schaut bis aufs letzte Detail und die CD-Besprechung bekommt Interviewlänge. Ich kenne jedoch viele Leute, die am Rechner nicht so gerne dermaßen lange Berichte lesen. Also denke ich, ich zitiere Heinz Ehrhardt „Also fasse man sich, aber kurz. Das ist das hüpfende Komma!“ und versuche die wichtigsten Fakten aufzulisten. Es dürfte für die meisten OPETH-Hörer kein Wunder sein, dass das Grunzen mittlerweile komplett verschwunden ist. Ich würde sagen OPETH sind wie ANATHEMA den Weg Richtung PINK FLOYD weitergegangen. Der größte Unterschied zwischen beiden Bands ist, dass man sich bei OPETH eben nicht, wie bei ANATHEMA auch, in die wunderbare Welt der Klänge fallen lassen kann. Während ANATHEMA ihre anspruchsvolle, progressive Musik so verpacken, dass man sie auch genießen kann, ohne über die komplette Spielzeit konzentriert bei der Sache zu bleiben, verlangen OPETH durchgehende Konzentration. Wer ein Album haben möchte, bei dem er als Hörer etwas gefordert wird, ist bei dem Album allerdings genau richtig. Der Streit, ob der Weg, den OPETH beschritten haben, der richtige ist, wird sicher weitergehen.

Punkte: 7

Frank

Ray Wilson – Makes Me Think Of Home

Jaggy Polski

Jetzt ist es passiert! Sorry RAY, es ist einfach zu viel! Zu viele Veröffentlichungen. Zuviel Gefühl und letztendlich zu wenig Abwechslung. Bisher war es so, dass ich mich auf die seichten Klänge und die gute Stimme von Herrn Wilson gefreut habe. Man wusste, was man bekommt und das gefiel ja meistens, ohne dabei so wirkliche Jubelschreie ausstoßen zu müssen. Im Prinzip trifft das alles auch noch auf „Makes Me Think Of Home“ zu, aber genau da ist das Problem. Warum soll ich mir „Makes Me Think Of Home“ jetzt holen, wenn ich doch vor wenigen Monaten erst „Songs For A Friend“ geholt, gehört und genossen habe? Es fehlt an Abwechslung, an überraschenden Momenten. Vielleicht sehen es Fans von Poprockern ja anders und genießen, dass sie genau das bekommen, was sie erwarten. Sorry, aber mir fehlt da etwas.

Punkte: 5

Frank

Serious Black – Mirrorworld

AFM | September

Vielleicht war es die Freude über die drei alten Recken Thomen Strauch, Roland Grapow und Urban Breed, die meine Erwartungen an das Debüt etwas übers Ziel haben hinausschießen lassen. Nein, ich mag „As Daylight Breaks“ immer noch, aber zwischendurch musste ich doch erkennen, dass es hin und wieder „to much“ geworden ist. Thomen und Roland sind mittlerweile wieder raus aus der Band. Beide hatten gesundheitliche Probleme. Für Grapow sprang Bob Katsionis schon zur Tour ein, Strauch wurde durch Alex Holzwarth (Rhapsody Of Fire) ersetzt. Mit den Vollgas-Opener „As long As I´m Alive“, nach dem, für mich zu langem Intro, kommt wieder so ein Song, der mir nochmal verrät, was mich am Vorgänger so gestört hat. Diese seltsamen, viel zu dominanten und stark an 80er erinnernden Keyboardlinien. Ich frage mich wirklich, ob die Songs diese wirklich nötig haben. In meinen Ohren nicht, aber am Ende muss die Band ja ihre Ausrichtung selber bestimmen. Im Prinzip ist das aber auch das einzige stärkere Manko, das die Scheibe mit sich bringt. Ansonsten haben wir es mit einer hochklassigen Power-Metal-Scheibe zu tun. Urban Breed überzeugt mit seiner Stimme erneut, sowohl Gitarren als auch Rhythmusabteilung liefern einen tollen Job ab. Zu einem überragenden Album fehlen so ein bisschen die „SERIOUS BLACK“-Markenzeichen. Ich will sagen, die Musik ist klasse, reißt auch mit, aber ich vermisse die Punkte, bei denen man sagt … „Ja, das ist typisch SERIOUS BLACK!“

Punkte: 6

Frank

Kavalierstart- 2 Takte für ein Halleluja

D7 | bereits erschienen

Es klang irgendwie zu verlockend: nochmal zurück in die Zeit, als man als Mofarocker durch den Ort zimmerte. Ein cooles Konzept! Das Ergebnis haut mich leider nicht vom Hocker. Soundmäßig ist KAVALIERSTART, irgendwo im Deutschpunkschlick der Anfangstage steckengeblieben. Textlich irgendwo zwischen Asi-Punk-Klischee „ALG II“ und ziemlich stumpfem Punk „Mofa Mofa“. Kaum ein Song, der mehr die Zwei-Minuten-Marke überschreitet und so richtig witzig finde ich das alles auch nicht.

Vielleicht würde mir der Tipp aus dem Song „Fahrradstand“ ja helfen. „Zünd ´ne Kippe an, reiß ne Büchse auf, spül die ganze Scheiße einfach runter!” Der vermutete Trip in die eigenen Mofa-Teenierocker-Tage zeigt mir doch eher, dass ich nicht wieder zurück möchte. Irgendwie macht mich das traurig. Gut, dass die Band zum Ende noch Heinz Erhardts „Immer, wenn ich traurig bin, (trink ich einen Korn)“ gecovert oder sollte man eher kaputt-gecovert hat. Schade!

Punkte: 3

Frank

Stop, Stop – Barceloningham

Metalopolis | bereits erschienen

STOP, STOP holen zum nächsten Schlag aus. Weltenbummler Jacob A.M. ruft mit seinen zwei Bandmitgliedern die nächste Glam-Rock-Party aus. Ich durfte das Trio mal live sehen und da haben die mich völlig geflasht! Die vorherige CD war gut und die neue Scheibe ist ebenso. Eine coole Mischung! Als Grundlage dient auch diesmal harter Rock der Marke AC/DC gepaart mit Elementen diverser Sleaze und Glam-Metal-Acts der 80er. Auf den Punkt gebracht, gibt es bei Stop, Stop keine tiefgreifenden Lyrics und auch keine komplexen Songstrukturen, sondern einfach nur Spaß durch gute Rockmusik. Good Time Rock made in 2016!

Punkte: 6

Frank