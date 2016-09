[Melodeath] Soilwork – Death Resonance

Nuclear Blast | August 2016 | 1:01:25

Ist es nun eine Überbrückung bis zum nächsten Album? Benötigt die Kreativität eine kleine Pause, die man sich heute kaum erlauben kann, es sei denn man gehört zu den ganz Großen der Szene? Wie auch immer, SOILWORK haben B-Seiten, Bonustracks und Japan-Specials genommen und zu „Death Resonance“ zusammengefügt.

Das öffnet uns nun erneut Tür und Tor eine Diskussion über den Nutzen solcher Compilations vom Zaum zu brechen. Ist es fair die einstigen „Boni“ für die Fans, die den ein oder anderen Euro extra hingelegt haben, schlussendlich als Album zu veröffentlichen? Ich gebe gerne zu, dass ich SOILWORK in den letzten Jahren etwas aus den Augen verloren habe. Der damalige Auftritt beim Rock Hard Festival war stark, aber trotzdem war mir das Ganze auf Dauer nicht abwechslungsreich genug. Immer wieder die gleiche bzw. eine ähnliche Laier. Mit dieser Compilation habe ich jedoch wieder mehr Bock auf die Kombo. Ob es einfach an der Zusammenstellung liegt, die Melodic Death Parts und ordentliches Geprügel in einem guten Verhältnis anbietet? Das Problem habe ich schon angesprochen, denn der Fan wird sich vermutlich die Japan-EP übers Web besorgt haben, viele B-Seiten werden auch schon im Besitz des Sammlers sein. Für diese Fans bleiben noch zwei neue Songs. Die beiden erweisen sich als coole Abbruchhämmer.

Summa summarum muss der Fan (und Alles-Sammler) entscheiden, ob ihm zwei Songs den Preis eines kompletten Albums wert sind oder ob er die beiden Songs als Download ersteht. Wer nicht in Japan gewildert hat und auch nicht alle B-Seiten sein Eigen nennt, kann zuschlagen.

[Melodic Rock] Dante Fox – Breathless

AOR Heaven | August 2016 |

Hmm, AOR aus Großbritannien. DANTE FOX sind Sue Willets und Tim Manford, die beide schon seit 1989 durch die Rockszene tingeln. Ihr kennt sie nicht? Ich bislang auch nicht. Okay, mein Kumpel, der ein wanderndes Lexikon ist, würde jetzt vielleicht sagen, die haben doch mal hier oder dort ihre Finger drin gehabt, aber ehrlich gesagt, sagt mir das Duo nichts. Wenn ich „Breathless“ höre, weiß ich warum. Das ist zwar handwerklich alles okay – vermutlich sogar besser als es viele andere machen würden, aber es sticht nie aus der Masse raus. Das fängt bei der Stimme an. Eine typische Frauenstimme der Rockmusik der späten 80er, frühen 90er. Die Riffs sind komplett auf Nummer sicher und das Keyboard … Ja, hat man solche Passagen auch schon tausendfach gehört. Wenn man sich denn schon so extrem bei dem bedient, was schon dermaßen häufig abgeliefert wurde, dann aber doch wenigstens so, dass es einen vom Hocker reißt. Schade, sehr schade!

Punkte: 4

[Glam Rock] Glamory – Glam Over

7Hard | August 2016 |

Eine Band, die sich GLAMORY nennt, kann nur entweder extrem geil oder total beschissen sein! Entweder fliegen dem Hörer Haarspray und Spandex nur so um die Ohren, dass sich die Frisur von selbst turmhoch toupiert (obwohl derjenige seit zehn Jahren 5mm Stoppeln trägt) oder aber der Funke springt schlicht und ergreifend nicht über, so dass der ziemlich gewagte Bandname wie ein billiger Scherz klingt! Dazu noch das Wortspiel mit „Glam Over“. Au weia. ( Anm. d. Korr.)

„Glam Over“, denke ich auch, als ich den ersten Song höre! Das hat nichts mit der Erwartung bei Start des Downloads zu tun. Anstelle der totalen Party kommt erdiger Hardrock aus den Boxen. Refrains, die die Party lostreten und die Fans zum Ausflippen bringen bleiben Fehlanzeige. Und der Frontmann macht auf mich eher den Eindruck eines deprimierten Alternative Rock Sängers mit Knödel im Mund, als eines ambitionierten Glamrockers. Total beschissen möchte ich das Endergebnis dann aber dennoch nicht nennen. Man merkt, dass die Band alles das beherrscht was sie beherrschen müssen (mit Ausnahme des Refrain-Schreibens).

GLAMORY aus Nizza reihen sich nahtlos in die lange Schlange der französischen Bands ein, die man besser nicht kennt. Längst vergessene Albträume aus Zeiten, als ich mir SATAN JOKER zugelegt habe, kehren mit „Glam Over“ zurück. Bei der Vielzahl an guten Scheiben kann ich hier leider keine Empfehlung aussprechen.

Punkte: 4

[Power Metal] Brainstorm – Memorial Roots (Re-Rooted)

AFM Recored | 16.09.2016

Der Sound macht die Musik! Mehr als einmal musste ich feststellen, dass ein Album aufgrund des dünnen Sounds fast nicht anhörbar war. VIRGIN STEEL oder auch die ein oder andere RUNNING WILD Scheibe gehörten in diese Kategorie. NEVERMORE haben 2005 das 2003 erschienene „Enemies Of Reality“ neu abgemischt und erneut veröffentlicht. „Memorial Roots“ hat nach Meinung vieler Fans und der Band auch einen neuen Anstrich verdient und so hat der damals nicht vertretene Haus- und Hofproduzent Achim Köhler dem Album einen neuen Anstrich verpasst.

„Memorial Roots“ verschwand bei mir nach der „Neu im Regal“-Phase komplett im CD-Regal, und ist, wie mir jetzt bewusst wurde, dort seit sieben Jahren nicht mehr herausgenommen worden. Lag das nur am Sound? Ich glaube nicht! Klar, haben BRAINSTORM immer eine gewisse Qualität und der neue ruppige, aber frische Sound verleiht dem „alten Schinken“ einen positiven Anstrich, aber richtige Hits fehlen mir weiterhin! Für alle die, die „Memorial Roots“ mochten, ist die neue Version sicherlich eine Wohltat, vor allem weil neben den elf Songs des Albums noch alle 5 Bonustracks der unterschiedlichen Versionen vertreten sind. Es gibt also das volle Paket. Ich bin mir noch nicht wirklich sicher, ob ich die neue Version wirklich haben möchte.

Punkte: 6

Frank

Tesla – Mechanical Resonance Live

Frontiers Records | August 2016 |

Eine einfache Live-Scheibe können TESLA nicht und eine simple Jubiläumsscheibe auch nicht. 30 Jahre nach dem Debüt hat man die Scheibe mal flugs auf die Bühne gebracht, gut durchgemischt und den neuen Song „Save That Goodness“ als Goodie oben drauf gepackt. Der Sound ist wie in den letzten Jahren bei Frontiers wieder überaus gut. Die Stimmung wird gut eingefangen. TESLA steht weiterhin für Qualität und jeder Fan der Band kann zuschlagen. Happy Anniversary!

keine Bewertung

Ithaqua – The Black Mess Sabbath Pulse

Iron Bonehead Prods. | bereits erschienen

ITHAQUA aus Griechenland sind mit einer starken 7″ Scheibe zurück! Seit der letzten Scheibe “Initiation to Obscure Mysteries” ist etwas mehr als ein Jahr vergangen und die Zeit haben die beiden Masterminds N.C.M. und Echetleos genutzt, um ein schönes kleines Lebenszeichen von sich zu geben. Die beiden Seiten sind mit jeweils einem Track gesegnet und versprühen dreckigen, angeblackten Thrashmetal mit Keyboardeinsatz. Handwerklich und kompositorisch geschickt gehen die Griechen vor. Eine Tatsache, die sich seit der letzten Scheibe nicht geändert hat. Die Songs unterscheiden sich nicht nennenswert. Die Riffs sind ideenreich und werden um ziemlich eingängige Leads und Soli erweitert. Die heiser kläffenden Vocals wechseln sich konstant mit tieferem Gegrowle ab. Definitiv ein Schwachpunkt auf “The Black Mess Sabbath Pulse”, auch wenn die Vocals immer noch zum Sound passen. Immer wieder erscheinen mir die Riffs und Komposition als die beiden Punkte, die den Karren aus dem Dreck ziehen. Die Produktion wirkt ein bisschen kraftlos und verstärkt den Eindruck, dass das Werk zwischen Black Metal und ganz ansehnlichem Thrash hin- und herwankt. Unterm Strich nicht schlimm, dennoch empfinde ich den reduzierten Sound als eher unbefriedigend. Die Review zum Vorgänger gibt es hier http://disctopia.de/reviews/dark-metal-ithaqua-initiation-to-obscure-mysteries-tape-19912/ . Ansonsten bleibt festzuhalten: erneut Qualität aus Athen. Ugh!

Punkte: 6/9, Tcherno Bill