Aufräumarbeiten zu Hause. Im Dezember ist doch einiges an Scheiben liegen geblieben, die unbedingt erwähnt werden sollten. Diesmal haben die Flash Reviews noch das ein oder andere Schmankerl in petto.

Herman Frank – The Devil Rides Out

AFM – November 2016

Jetzt habe ich das Album so oft gehört und glatt vergessen die Rezension zu verfassen. Asche auf mein Haupt, denn das dritte Soloalbum ist zum Jahresabschluss nochmal eine richtig fette Nummer. Ja, die ersten beiden Scheiben waren gut, ohne Frage, aber mit „The Devil Rides Out“ setzt das ehemalige ACCEPT-Mitglied und Mann hinter VICTORY, der zuletzt auch die Aktivität bei PÄNZER ad acta gelegt hat, noch einen drauf. Es scheint so, als hätte er seine gesamte kreative Energie nun in sein Projekt gelegt. Wobei Projekt nicht mehr das richtige Wort ist. Das ehemalige Projekt wurde festgezurrt. Rick Altzi (Ex-AT VANCE, MASTERPLAN) singt weiterhin, an der Schießbude wurde André Hilgers (Ex-RAGE) und als Bassist Michael Müller (JADED HEART) mit ins Boot geholt. Dass diese Combo passt, hört man vom ersten Ton an. Machen wir uns nichts vor, bei Bands und Projekten, bei denen nur einer das Heft in der Hand hat und alles alleine macht, fehlt häufig doch etwas. Die Frage, warum so viele Scheiben früher (gefühlt) besser waren läuft darauf hinaus, dass die Mitglieder jung waren und man sein Ego hintenangestellt und gemeinsam gearbeitet hat. Auch wenn es sich hier um keine Freundschaft, sondern eine Arbeitsgemeinschaft handelt, muss man feststellen, dass man das Gefühl hat, dass hier nicht nur einer alle Fäden gezogen hat. Es scheint so, dass jeder ein wenig miteingebracht hat. Ich will gar nicht auf jedes Lied einzeln eingehen, denn egal ob Up-Tempo, Stampfer oder Slow Tempo – es passt. HERMAN FRANK und seine Truppe versuchen nicht das Rad neu zu erfinden, sondern die traditionellen Elemente neu zu verknüpfen und mit einer neugewonnenen Frische in neue Bahnen zu lenken. Genau das gelingt, die typische Gitarren-Handschrift trifft auf den markanten Gesang von Rick Altzi und so entstehen Ohrwürmer, die aber nicht deshalb zum Ohrwurm werden, weil Refrains bis zum Erbrechen wiederholt wurden, sondern weil sie einfach geile Melodien haben.

Vielleicht das letzte Pflichtalbum für jeden Heavy Metal Fan im Jahr 2016.

Punkte: 8

Frank

In Extremo – Quid Pro Quo Live

Universal – Dezember 2016

Beim “Rock im Revier” legten die Mittelalter-Rocker einen außerordentlich guten Gig hin und so war ich deswegen schon auf das neue Album gespannt. Bislang konnten IN EXTREMO nur teilweise punkten. Die deutschsprachigen Songs waren okay, der Rest zündete bei mir nie so wirklich. Die Konkurrenz von SUBWAY TO SALLY stand bei mir einfach höher im Kurs. Naja, etwas über ein halbes Jahr später steht dann auch schon die dazugehörige Livescheibe in den Regalen. Tja, was macht man nun mit dem Album? Ein Blick auf die Diskographie zeigt, dass IN EXTREMO gerne Livealben nachschieben. Es gibt also zwei Möglichkeiten – entweder hat man das übliche Best-Of-Scheibchen mit ein paar neuen Songs, oder man muss immer mal auf den ein oder anderen Klassiker verzichten. IN EXTREMO haben sich für die zweite Version entschieden, was dazu führt, dass man als Fan schauen muss, ob man mit den 17 Songs des neuen Albums zufrieden ist.

Der Sound ist gut, sauber, aber nicht klinisch. Das Live-Feeling ist gut eingefangen, sodass diese Punkte durchaus positiv zu werten sind. 74 Minuten Mittelalter-Unterhaltung, aber die Frage, ob es zu jedem Studioalbum eine Livescheibe geben muss, bleibt bestehen.

Punkte: 7

Frank

Luciferian Light Orchestra – Black EP

Svart Records – Dezember 2016

Im April 2015 veröffentlichte THERION-Mastermind Christopher Johnsson das erste Album des LUCIFERIAN LIGHT ORCHESTRAs. Gedacht war es, damit die Songs die nicht zu THERION passen auch der Öffentlichkeit zu präsentieren, ohne die Fans vor den Kopf zu stoßen. Was so ein richtig okkultes Projekt sein möchte, das muss natürlich auch seine Musiker „geheim“ halten. Ist ja auch egal. Mit THE DEVILS BLOOD hat der Okkult-Rock wieder Einzug gehalten und spätestens mit GHOST ist diese Spielart wieder salonfähig geworden. Neben Johnsson, der sich für Gitarre, Hammond-Orgel und Keyboards verantwortlich zeigt, säuselt, Mari Paul als Leadsängerin durch die vier neuen Songs. Mich haut das neue Material nicht um. Bietet es doch THERION in 70er-Jahre Retro-Okkult- Sound, aber irgendwie auch ohne Spannungskurve. Nicht mehr, nicht weniger. Die Stimme ist ziemlich in den Vordergrund gemischt, die restliche Musik dient zur Untermalung. Ich hab mir ein wenig mehr vorgestellt. Schade, aber ich bleib lieber beim Original, das Nebenprojekt gibt mir nicht viel.

Punkte: 5

Frank

NiteRain – Vendetta

Live Management/Playground – November 2016

Uuups! Spät hab ich die Scheibe entdeckt, aber grade noch rechtzeitig. Als ich mich so durch die Bands für das SLEAZEFEST 2017 klickte, traf ich auf NITERAIN. Erst fand ich ein paar Videos und dann den Hinweis, dass mit „Vendetta“ ein neues Album auf dem Weg ist. Bei genaueren Nachforschungen sah ich, dass das Album schon im November veröffentlicht wurde. Für das Debüt „Crossfire“ ernte die Band einige Anerkennung mit „Vendetta“ machen sie eindeutig den nächsten Schritt. Den ausgelatschten Weg solcher Größen wie Guns ´n´ Roses, Mötley Crüe, Skid Row hat man ein wenig verlassen, wenn auch die metallische Ausrichtung ihres Sleaze Rocks weiterhin Bestand hat.

„Vendetta“ macht ungeheuren Spaß, die Songs zünden, weil sie dem Stil entsprechend einfach gehalten sind. Das Augenmerkt liegt auf den wichtigen Teilen der Songs.

Trotzdem muss sich das norwegische Quartett dem Vergleich mit den Aushängeschildern der 80er und 90er stellen. Und da spielen sie leider nur in der 2. Liga. Songs wie „Rock ‘n’ Roll“ fehlt das gewisse Etwas, und selbst wenn man wie bei „Romeo“ zwei Schippen drauflegt, wird man sich an allen Klassikern die Zähne ausbeißen. Eine sehr gute Sleaze-Scheibe, die aber zu keinem Zeitpunkt den alten Helden das Wasser reichen kann. Macht … 7 Punkte.

Punkte: 7

Frank

Toxigen – Sturm der Zeit

Metalspiesser Records – November 2016

TOXIGEN legen noch mal eine EP nach und ich muss schon sagen: „Wow, was für ein Sprung!“. Im Februar hatte ich die Befürchtung, dass die Band in der aktuellen Punkwelle untergehen könnte. Fünf neue Songs und diesmal zünden sie. Ja, TOXIGEN können bei diesen Songs mittlerweile mit Größen wie BETONTOD oder BRDigung mithalten. Textlich fernab von den ganz fiesen Klischees (die jeder der Punkrock liebt, natürlich regelmäßig haben möchte), aber „Sturm der Zeit“ oder „Schenk mir einen Blick“ bedienen Situationen, die einem bekannt vorkommen dürften. Frei nach dem Motto „Ein guter Song braucht nur drei Minuten!“ punkrocken die Jungs durch die fünf Songs. Daumen hoch, da kann man sich schon auf den nächsten Longplayer freuen.

Punkte: 7

Frank