ACCEPT – Restless & Live

Nuclear Blast | Januar 2017 | 144:47 Minuten

Das Duell ist angenommen. Hatte zum Ende 2016 Herr Dirkschneider seine Livescheibe in die Auslage der Plattenläden befördert, so beginnt 2017 mit einer Livescheibe ACCEPTs. Die Solinger (es klingt einfach noch so geil, dass man es weiter schreiben muss, auch wenn die Mitglieder schon nicht mehr dort wohnen) legen aber, anders als ihr ehemaliger Frontmann keine Scheibe nur mit Klassikern vor, sondern binden die drei Werke dieser Formation mit ein. Keine Frage, das Album ist für alle alten und neuen Accept-Fans ein Muss. Das Album (auch als DVD und Blu-Ray veröffentlicht) bietet genau das, was man von ACCEPT gewohnt ist. Die pure Energie! Auch wenn viele der alten Fans immer noch skeptisch sind, bei dieser Live Scheibe fällt auf, wie hoch die Qualität der neuen Songs ist. Weiterhin fällt auf, wie genial der Griff mit Mark Tornillo war. Er versucht erst gar nicht Udo Dirkschneider zu kopieren, sondern interpretiert die alten Songs in seiner Art. Es bleibt ACCEPT! Dass man bei Nuclear Blast Records mit einem perfekten Sound rechnen kann ist klar. Alles in allem ein starkes Stück Live-Geschichte.

Punkte: 8

Frank

Warpath – Bullets For A Desert Session

Massacre Records | 13. Januar 2017 | 60:46 min.



Nach dem dritten Frühling muss ich sagen, hängt die Thrash-Metal-Szene in meinen Augen und Ohren schon ein wenig durch. Nennen wir es “Stagnation” auf einem hohen Niveau. Die Energie sprudelt und das Tempo wird hochgehalten, aber in den meisten Fällen klingt das alles doch etwas zu vertraut. Ich ertappe mich bei der Frage, ist das nun eher späte 80er/ frühe 90er Thrash, oder doch eher die 2000er Variante oder ganz modern? Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie erwische ich mich, wie mit jedem weiteren Hördurchgang WARPATH ein wenig bei mir gewinnen. Die Mischung aus Up-Tempo und der bedrohlich näherrollenden Dampfwalze packt mich irgendwann, sodass ich nicht wirklich sagen kann, dass “Bullets For A Desert Session“ nur gutes Mittelmaß ist. Das neue WARPATH-Album wächst mit jedem Durchgang!

Punkte: 7

Frank

Victorius – Heart of the Phoenix

Massacre Records | 13. Januar 2017 | 45:20 min.



Schöner Power Metal mit, meiner Meinung nach, teilweise zu starkem Keyboard Einsatz. So könnte man es kurz und knapp auf den Punkt bringen. Damit sind die Vorzüge und Kritikpunkte schon komplett dargelegt. Coole Melodien, die im Ohr haften bleiben und manchmal leicht klebrig sind. Gesanglich ist stimmt es bei der Band auch, sodass Genrefreunde zuschlagen können, ohne sich zu ärgern. Kritiker stellen fest, dass man bei den Melodien die Eigenständigkeit vermisst, und dass bei den Texten immer wieder die gleichen oder ähnlichen Textzeilen zu finden sind. Also, wer noch eine Scheibe mit Geschichten über Mighty Warriors, Drachen und so Zeugs in seinem Schrank benötigt, muss ein Ohr riskieren. VICTORIUS – damit macht ihr nichts falsch, ohne allerdings ein überragendes Album zu bekommen.

Punkte: 6

Frank

Beyond The Black – Lost In Forever – Tour Edition

Airforce 1 Records | Januar 2017 | 59:02 min.

Ich halte es für eine Unart, Alben als Tour-Edition mit ein paar zusätzlichen Songs aufzuhübschen und dem Fan, der die erste Edition gekauft hat nun vor die Entscheidung zu stellen, wo er zuschlagen soll. Nochmal kaufen oder evtl. den einen oder anderen Track nicht in der Sammlung zu haben. Entscheidet selbst, ob ihr die Neuveröffentlichungen wollt oder nicht. In dieser Ausgabe der Flash-Reviews haben wir gleich zweimal so einen Fall. Um es den Fans zu erschweren, haben die Senkrechtstarter gleich vier neue Songs mit auf die Tour Edition genommen. Die schmiegen sich in Gesamtwerk ein. Ich hätte es allerdings fanfreundlicher gefunden, diese parallel, für alle, die die schon vorher zugeschlagen haben, als EP zu veröffentlichen, aber gut.

Frank, keine Wertung

Powerwolf – Blessed And Possessed [Digipack]



Napalm Records | 6. Januar 2017 |45:50 min.

Weil es so gut zur Tour passt, machen POWERWOLF beim o.g. Spielchen gleich mit. “Blessed To Possessed” bekommt auch einen neuen Anstrich. Neu – nein! POWERWOLF legen dem eigentlichen Album einen Mitschnitt von ihrem Summerbreeze-Auftritt bei. Der Sound ist gut, die Stimmung wird auch gut eingefangen. Aber hier bleibt genau wie bei Beyond the Black die Entscheidung, ob ihr diese Scheibe braucht bei euch.

Frank, keine Wertung